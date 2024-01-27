Звезда сериала «Сваты» оскандалилась перед фанатами из-за отказа говорить на русском

Украинская актриса Анна Кошмал прославилась благодаря роли внучки в комедийном сериале «Сваты». Недавно она была проездом в Кишиневе, где столкнулась с русскоязычными фанатами.

Актриса возвращалась с отдыха на Украину. Она оказалась проездом в Кишиневе и решила осмотреть местные достопримечательности. Однако настроение девушке испортили фанаты, которые обращались к ней на русском языке.

За короткое время пребывания в Кишиневе несколько фанатов смеялись из-за отказа Кошмал говорить на русском, пишет mk.ru.

«Например, работница аэропорта, к которой я обратилась за помощью в поиске сумки. Меня повсюду узнавали и говорили, что я российская актриса», — рассказала актриса.

Напомним, Анна Кошмал сыграла в сериале роль Жени Ковалевой. После завершения сотрудничества с российскими артистами Анна обосновалась вместе с мужем и ребенком на Украине.