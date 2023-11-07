Стало известно, где проживает украинская звезда сериала «Сваты»

Звезда телесериала «Сваты» Анна Кошмал поссорилась с коллегами по телепроекту и на время пропала из инфополя. Журналисты NEWS.ru выяснили, где сейчас живет актриса и не изменилось ли ее отношение к артистам из РФ.

Кошмал заявила о прекращении работы с коллегами из России, в частности с теми, с кем вместе снималась в сериале «Сваты». Мнения артистов разделились относительно сложившейся в мире обстановки.

Анна обратилась к актерам из телепроекта и заявила, что прежде испытывала к ним только искренние чувства. Однако взамен, по мнению Кошмал, она получила совсем другое.

После завершения сотрудничества с российскими артистами Анна обосновалась вместе с мужем и ребенком на Украине. Она намерена принимать участие только в отечественных проектах, а о съемках за границей пока размышляет.

Ранее сообщалось, что звезда «Сватов» Маргарита Шубина осталась без денег, доверившись приятельнице. Артистка оставила знакомой более 100 тысяч долларов на хранение, а сын женщины украл сбережения и потратил их все.