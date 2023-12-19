Звезда сериала «Слово Пацана» Красовская вышла в свет в откровенном платье

Звезда сериала «Слово Пацана» Анастасия Красовская вышла в свет в откровенном платье. Об этом сообщает издание The Voice.

В Москве состоялась вечеринка Hello Winter Party. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса. Речь идет про Павла Прилучного, Юлию Пересильд, Ольгу Бузову и Анастасию Красовскую. Актриса получила известность благодаря сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Несмотря на то, что премьера состоялась недавно, Анастасия считалась главной звездой вечера.

На мероприятии артистка удивила внезапной сменой имиджа. Анастасия рассталась с каштановым цветом волос и стала шатенкой. Также для выхода в свет она выбрала короткое золотистое платье с открытыми плечами. Звезда сериала «Слово пацана» дополнила образ босоножками, сережками и нюдовым макияжем.

Примечательно, что актриса вышла в свет не одна, а в компании молодого человека. Пара охотно общалась с журналистами и не стеснялась своих чувств.

Ранее сообщалось о том, что актриса Юлия Пересильд с волнением отнеслась к поцелую дочери в «Слове пацана». Подробности смотрите в этой статье.