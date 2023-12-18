Юлия Пересильд рассказала о реакции на поцелуй ее дочери в «Слове пацана»

Известная актриса Юлия Пересильд рассказала о реакции на первый поцелуй дочери Анны, который случился на съемочной площадке сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В беседе с WomanHit.ru звезда призналась, что сам проект ей понравился.

Знаменитость отметила, что сцена, где героиня ее дочери держит магнитофон, вызвала у нее наиболее сильные эмоции. Есть еще несколько запоминающихся моментов.

«И когда она говорит Марату: «Я тебе не эу» — эта фраза передает характер. Такой стержень в этой девочке есть. Очень жалко, что ее сломали», – призналась Юлия.

А к сцене с поцелуем звездная мама отнеслась с волнением и трепетом. Оказалось, что это был первый поцелуй ее дочери. При этом Пересильд не поняла, почему некоторые посчитали, что мать должна была вмешаться в ситуацию и не позволить съемки с поцелуем.

«Ане четырнадцать лет, и это происходит на съемочной площадке. Площадка — большой организм. Все договариваются обо всем заранее. И поверьте мне, включение камеры не предполагает особых каких-то отхождений от сюжета. Поэтому я нормально к этому отнеслась», – поделилась актриса.

Юлия пояснила, что гораздо серьезнее ее волновали другие сцены – с насилием в том числе. Мать юной артистки считает, что это гораздо более серьезнее и травматичнее для детского организма.

«Я вижу, как Аня глубоко включается. Поэтому я все время была на связи, и ее папа тоже. Мы очень сильно переживали, работали с психологом», – объяснила Пересильд.

Ранее сыгравшая Айгуль в «Слове пацана» дочь Пересильд рассказала, почему родители были против ее роли в сериале.