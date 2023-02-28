Звезда сериала «След» Николай Зазуля умирает от рака в нищете и одиночестве, глядя на макет солнца

В 2021 году вся жизнь Николая Зазули перевернулась с ног на голову. Некогда популярный актер сериалов «След», «Воронины», «Карпов», «Интерны» услышал из уст врачей страшный диагноз – у него нашли саркому. И вот уже несколько лет он пытается бороться с болезнью, вот только ни денег, ни сил на это уже практически не осталось.

За эти годы он пережил две химиотерапии, из-за которых у него почернело лицо и появились проблемы с кожей. А ведь все начиналось с небольшого пятна на руке. Сейчас актер с ужасом вспоминает тот момент, когда медики провели биопсию и выявили у него рак. После оглашения диагноза пропала у Николая и работа. Он перестал сниматься в кино и сериалах и из-за этого лишился заработка.

В эфире программы НТВ «За гранью» Зазуля признался, что последние годы живет практически в нищете. Ему нечем платить за коммунальные счета и за лечение. Долг по платежкам уже превысил 100 тысяч рублей, а также от него ждет полмиллиона коллекторская компания. Ему даже пришлось просить помощи у поклонников, и те собрали для него 35 тысяч рублей.

Сейчас в квартире Николая даже нет света. Иногда он заряжает лампу и включает ее, но не сильно часто. Также у него есть макет солнца, который помогает ему в самые трудные минуты не отчаиваться, хотя делать это крайне тяжело. У актера даже нет близких людей рядом, чтобы поддержать и морально, и финансово. Детей и жены у Зазули никогда не было, а единственный родной брат общаться с ним отказывается.

Благодаря участию в проекте телеканала НТВ он вновь обследовался у медиков, и ему был назначен курс химиотерапии. По словам врачей, у него большие шансы выжить и справиться с онкологией, вот только для этого необходимо соблюдать рекомендации и проходить лечение.

Ранее появились новые подробности состояния тяжелобольной Анастасии Заворотнюк. Несколько дней назад ее выписали их клиники, и Петр Чернышев забрал ее домой. Прогнозы специалистов пока неоднозначные, но есть надежда на то, что актрисе станет лучше.