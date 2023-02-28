Вызывает все больше опасений, но есть надежда: новые подробности состояния тяжелобольной Заворотнюк

Несколько дней назад Анастасию Заворотнюк выписали из элитной клиники Москвы, в которой она пробыла по слухам около пяти месяцев. Петр Чернышев забрал супругу домой, а дочь актрисы уже вылетела из Дубая для долгожданной встречи с семьей. Близкие «прекрасной няни» комментировать ее состояние отказываются. Но на 28 февраля 2023 года есть новости, которые дарят хоть и небольшую, но все-таки надежду, что артистке станет лучше.

В 2019 году стало известно, что Заворотнюк поставили страшный диагноз – глиобластома. Это самая агрессивная форма онкологии, от которой скончалась певица Жанна Фриске. Обычно пациенты с этим заболеванием не живут дольше двух лет, но Анастасия продолжает бороться и даже получать положительные результаты.

Поддерживают актрису ее близкие не только морально, но и финансово. Лечение онкологии стоит недешево, и простое содержание в клинике, в который наблюдается Заворотнюк, стоит свыше 40 тысяч рублей в сутки. Расходы на себя берет ее муж. Он постоянно работает, а когда появляется свободная минутка, проводит ее рядом с артисткой.

Сейчас Анастасия находится дома, и ее состояние по-прежнему оценивается как крайне тяжелое. У медиков она все также вызывает все больше опасений, но к тому же после последнего курса лечения появилась небольшая надежда, что все может закончиться благополучно.

Когда онкология Заворотнюк только начала развиваться, ходили слухи, что российские медики разрабатывают специально для нее уникальную вакцину, состоящую из разных препаратов, воздействующих на конкретную опухоль. В клинике же, в которой лежала актриса, применяли тоже экспериментальную методику. Онколог Алексей Кривошапкин заявил, что в случае Анастасии нет методичек, по которым врачи могли бы осуществлять лечение, именно поэтому им приходится импровизировать.

В лечении артистки была применена научная разработка клиники EMC. Она стоит недешево, поэтому ее могут себе позволить лишь вип-пациенты. Применяется она только после рецидива, и это позволяет с уверенностью сказать, что в какой-то момент Анастасии становилось лучше, но потом болезнь вновь к ней вернулась.

Ранее стало известно, что у Анастасии Заворотнюк судебные приставы арестовали автомобиль из-за долгов матери.