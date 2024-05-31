Звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова рассказала о борьбе с лишним весом. Об этом сообщает aif.ru.

Актриса Мария Куликова известна многим зрителям по своей роли Марины Нарочинской в сериале «Склифосовский». Знаменитость занята съемками и в других сериалах — сейчас она работает над тремя картинами, которые вскоре выйдут на экраны.

По словам Куликовой, плотный график сказывается на ее организме.

«Это болезненный для меня вопрос. Потому что, видимо, пошли какие-то возрастные изменения. И это не морщинки. Сейчас борюсь с лишним весом. И пока проигрываю», — рассказала она.

Актриса рассказала, что ограничивает себя в питании, чтобы оставаться стройной.

«Это раньше — не поел три дня, и ты худой, прекрасный, воздушный и легкий. А сейчас всерьез задумываюсь о том, как мне остаться в нынешнем своём образе в профессии. А для этого нужно ограничивать себя жестче», — объяснила она.

Ранее мы писали о том, что актриса Мария Куликова высказалась против осуждения суррогатного материнства.