«Это было трагедией»: Мария Куликова сделала заявление по поводу суррогатного материнства

Актриса Мария Куликова высказалась об осуждении суррогатного материнства. Она порассуждала об этом в интервью aif.ru.

Знаменитость играет в сериале «Свет в окне». По сюжету ее экранная дочь соглашается стать суррогатной матерью и выносить ребенка. Куликова заявила, что в данном вопросе каждый человек самостоятельно принимает решение. Звезда убеждена, что осуждать это не имеет смысла.

«Поняла это вот сейчас, к 47-ми годам. Люди ведь и по куда менее серьезным вещам спорят, и взрослым ничего чаще всего не докажешь. Если такое материнство законно, то и вопроса нет», – высказалась артистка.

Мария не готова оценивать людей, которые решились на этот шаг. Она призналась, что никогда не была в такой ситуации и не делала подобный выбор.

«У меня есть ребенок, и я никогда не окажусь на месте той женщины, у которой нет такой возможности. Какой смысл мне ее осуждать или поддерживать? Она разберется без моего мнения», – уверена звезда.

Куликова также высказалась о решении многих молодых людей откладывать рождение детей. Актриса призналась, что и сама стала мамой поздно.

«Для меня это было трагедией. Многие тогда говорили: «Зачем ты так зацикливаешься? Почему для тебя это так важно? У тебя такая профессия. Занимайся собой. Ты что будешь какой-то не такой, если не родишь ребенка?». Мне очень сложно говорить о тех, кто этого не хочет. Потому что я-то как раз очень хотела. Маниакально», – поделилась актриса.

Знаменитость считает, что в таких вопросах не стоит никому навязывать свои убеждения.

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