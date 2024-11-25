Звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова засудила Театр на Мельникова: что произошло

Актриса Дарья Сагалова засудила Театр на Мельникова в Москве. По данным Telegram-канала Mash, звезду сериала «Счастливы вместе» обсчитали на 93 тысячи рублей. Правда, вернули только 23 тысячи рублей.

Отмечается, что Сагалова заключила с учреждением договор на 300 тысяч рублей для проведения четырехчасового праздника детской студии. В условиях было оговорено, что ей предоставляют свет, звук, сценическое оборудование и шесть гримерок. Однако уже во время мероприятия мужу Дарьи позвонили и попросили отправить еще 93 тысячи рублей за «допуслуги».

Когда об этом узнала актриса, то сильно удивилась, так как все это было включено в договор. Сначала она пыталась решить все с театром сама, но, не придя ни к чему, отправилась в суд. На заседании представители учреждения отказались признавать, что обсчитали Сагалову. Признали только лишние 23 тысячи рублей. Их звезде и вернули.

Напомним, что Дарья Сагалова получила популярность благодаря сериалу «Счастливы вместе». Однако в последние годы актриса мало снималась в новых проектах. Ее возвращение на экраны состоялось только в 2023 году. Она согласилась вернуться к роли Светы Букиной.

Ранее Дарья Сагалова призналась, что недовольна своей фигурой.