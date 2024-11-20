Звезда сериала «Счастливы вместе» Бочкарева требует алименты у экс-мужа в суде

Актриса Наталья Бочкарева обратилась в суд, чтобы взыскать алименты с бывшего мужа, с которым развелась еще 14 лет назад. Звезда сериала «Счастливы вместе» признавалась, что не нуждается в финансовой поддержке экс-супруга. Но, судя по всему, что-то изменилось. Об этом сообщает StarHit.

Иск артистки зарегистрировал Останкинский районный суд Москвы. Первое заседание по нему состоялось еще месяц назад, а второе назначено на 13 декабря. При этом Бочкарева никаких комментариев по процессу не давала.

Отметим, что Наталья судится с Николаем Борисовым. Они были вместе три года, и за это время стали родителями дважды. После развода сын Иван и дочь Мария остались жить с мамой. Сначала отец участвовал в жизни наследников, а затем вдруг перестал заниматься воспитанием. Бочкарева делилась, что ничего не запрещала Николаю, но желание общаться пропало у самих детей.

Сейчас Иван и Мария уже взрослые. Юноше скоро исполнится 18 лет, а девушке 17 лет. Предположительно, актриса обратилась в суд, чтобы получить деньги на высшее образование дочери и сына.

Ранее Наталья Бочкарева призналась, что мечтает родить еще одного ребенка.