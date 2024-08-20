Актриса Наталья Бочкарева рассказала, что мечтает родить еще одного ребенка. Об этом она рассказала на YouTube-канале «Просто такая генетика».

Сейчас звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева воспитывает троих детей — старшему сыну уже исполнилось 17 лет, а младшая дочь родилась в прошлом году.

В беседе с Еленой Хангой звезда призналась, что мечтает об очередном пополнении в семье.

«Я мечтаю еще об одном ребенке. Это наверное тот уровень мечтаний, который неподвластен нам», — рассказала она.

Телеведущая поспешила утешить актрису — она заявила, что современные технологии позволяют родить и в куда более старшем возрасте.

«С современной медициной все подвластно. Вы же в такой замечательной физической форме», — заявила Ханга.

Ранее мы писали о том, что звезда «Папиных дочек» Арзамасова рассказала о восстановлении после родов.