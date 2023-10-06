Вера Брежнева подтвердила развод с Константином Меладзе после восьми лет брака

Певица Вера Брежнева подтвердила, что развелась с композитором Константином Меладзе, с которым прожила в браке восемь лет. Долгое время поклонники подозревали, что в паре не все гладко, и эти догадки оказались верны.

Слухи о том, что экс-солистка «ВИА Гры» разошлась с супругом, появились после ее переезда за границу. И без того редко появляющиеся вместе артисты совсем перестали пересекаться и обращаться друг к другу в Сети. К тому же жили они не то что в разных городах, а в разных странах, и это невольно подталкивало фанатов на мысли о расставании.

Впрочем, ни Брежнева, ни Меладзе никаких официальных заявлений не делали, поэтому многие списывали все на неправдоподобные сплетни. Но спустя год Вера все-таки сделал признание, анонсируя новый альбом. Она рассказала, что попыталась передать в песнях, и там упомянула разрыв с музыкантом.

«Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос… Все это в моем первом мини-альбоме на украинском языке», - сообщила певица, не раскрывая никаких подробностей.

Напомним, что Брежнева сошлась с Меладзе в 2015 году, когда композитор был в отношениях с другой женщиной, с которой воспитывал троих детей. Свадьба артистов была, как говорится, без лишнего шума. Да и вся их семейная жизнь такая. Они никогда не выставляли все напоказ, редко делали совместные фото и выходили вдвоем в свет.

Ранее на расставание с Брежневой намекнул Константин Меладзе с помощью музыки.