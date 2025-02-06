Звезда сериала «Ландыши» Ника Здорик выгнала со съемок возлюбленную Сергея Городничего: что произошло

Звезда сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Сергей Городничий рассказал, что его возлюбленную уволили со съемок по требованию его партнерши по проекту. Оказалось, что актриса Ника Здорик пожаловалась на работу другой ассистентки, но под удар попали сразу две девушки.

Во время съемок нашумевшего сериала у исполнителя главной роли Сергея закрутился роман. За пределами камер он сблизился с ассистенткой Валерией, которая пришла работать на площадку вместе с подругой Анастасией. Вторая много контактировала со звездой проекта Никой, и отношения их как-то не заладились.

Здорик заявила, что Анастасия не справляется со своими обязанностями, и пожаловалась на нее агенту. После этого было решено уволить не только ее, но и девушку Городничего Валерию. Сергей отметил, что, в отличие от коллеги, не стал бы раздувать конфликт на съемочной площадке.

«Я не такой конфликтный человек. Я бы не стал своему агенту говорить, что мне не принесли таблетки от аллергии или яблоки», - признался актер на канале «Алена, блин!».

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