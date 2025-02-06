Давно не появлялся на публике: куда пропал 72-летний актер Александр Ильин-старший

Российский актер Александр Ильин-старший отказался от светской жизни. Он давно перестал работать в театре и перебрался жить в деревню. О причинах таких кардинальных изменений он рассказал журналистам Kp.ru.

Ильин-старший посетил премьеру фильма «Знакомство родителей», в котором сыграл главную роль его сын. В беседе с корреспондентами актер рассказал, что вот уже 15 лет живет в деревне. После операции из-за рака пищевода Александру Александровичу нужно было движение, и она решил восполнить его недостаток деревенскими делами.

«Летом я вожу песок и землю. Зимой колю дрова, специально покупаю не колотые. Огородом занимается жена. А я сажаю деревья вокруг. У меня гектар свободного пространства до речки», — поделился актер.

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