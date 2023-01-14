Звезда сериала «Кухня» Назаров эмоционально ответил на свое увольнение Хабенским из МХТ

Дмитрий Назаров, наиболее известный ролью в сериале «Кухня», шокирован своим увольнением Константином Хабенским из театра МХТ имени А.П. Чехова, которому он посвятил 20 лет своей жизни.

Сильно удивившись от вопросов журналистов, Назаров отметил, что впервые слышит об увольнении. С Константином Юрьевичем отставку он не обсуждал, а данную информацию назвал происками желтой прессы.

Ранее мы разбирались в публичной жизни Дмитрия Назарова: измены и скандалы звезды сериала «Кухня».