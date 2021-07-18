Публичная жизнь Дмитрия Назарова: измены и скандалы звезды сериала «Кухня»

Отношения пары продлились 11 лет, прежде чем Дмитрий не познакомился на съемках в мистического детектива «Вызов» с Ольгой Васильевой. Назаров влюбился в актрису, которая была на 20 лет моложе его супруги и ушел от Натальи. Падчерица Дмитрия Мария Порошина тяжело переживала предательство отчима. Сама актриса тогда тоже находилась в стадии разрыва отношений с Гошей Куценко.

Ольга стала третьей женой артиста и родила ему дочь Арину. Помимо нее актер вырастил и сына Васильевой от первого брака.

Назаров был не раз замечен в скандалах. В 2018 году артист на автомобиле сбил человека в центре столицы. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, а также был в состоянии алкогольного опьянения. Назаров тут же вызвал скорую.

В том же году любовь артиста к футболу привела еще к одному скандалу. Дмитрий был так недоволен игрой любимой команды «Спартак», что опубликовал гневное стихотворение, посвященное главному тренеру Массимо Каррере. Два игрока команды поставили лайк посту актера и вскоре были исключены из состава.

В начале 2019 года актер выходил из театра и, раздраженный окружением фанатов, пытающихся его сфотографировать, вызвал полицию.

В 2021 году Дмитрий высказался против проведения Парада Победы, за что получил шквал критики и негодования в свой адрес. Хотя артист отметил, что ничего не имеет против самого праздника.