Звезда «Кухни» улетела с мужем из России

Российская актриса Мария Горбань, известная по роли в сериале «Кухня», улетела с супругом из России. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

По словам артистки, в настоящий момент они с мужем находятся на Мальдивах.

«Я заслужила отдых», — поделилась знаменитость.

Напомним, Мария Горбань в начале 2021 года официально узаконила свои отношения с кинооператором Кириллом Зоткиным, а 5 августа родила от него сына Нилана. Актриса также воспитывает дочь Стефанию от осветителя Олега Филатова, с которым рассталась в 2018 году. По словам Горбань, наследнице удалось быстро подружиться со своим отчимом и никаких конфликтов у них не возникало.

Впервые Горбань снялась в сериале «Простые истины» 1999 года. Благодаря картине «Розыгрыш» победила в номинации «Самая обаятельная злодейка» и получила премию «Звездный мост». В сериале «Кухня» Мария исполнила роль жены Дмитрия Нагиева.

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