Звезда сериала «Кто в доме хозяин» Дарья Бондаренко вышла замуж

30-летняя российская актриса театра и кино Дарья Бондаренко вышла замуж. Избранником артистки стал профессиональный тренер по фехтованию Данила Рубцов.

Дарья начала свой творческий путь еще в детстве. Получила популярность актриса после проектов «Кто в доме хозяин», «Оазис любви» и «Школьный стрелок». Последняя роль заставила обратить внимание на талант Бондаренко известных режиссеров. Позже она снялась в известном сериале «СашаТаня» и комедии «Прабабушка легкого поведения. Начало».

О своей личной жизни Дарья не особо любит распространяться в Интернете. Имя супруга актриса раскрыла только в 2022 году. Пара проводила много времени вместе, ходила на романтические свидания и всячески демонстрировала свою любовь в социальных сетях.

О свадьбе Бондаренко сообщила в личном блоге. Она опубликовала фотографию вместе с супругом и оставила подпись: «Я тебя люблю. 17.11.2022».

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