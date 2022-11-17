Свадьба не за горами: возлюбленный Ходченковой готовится к серьёзному шагу

Светлана Ходченкова считается главной красавицей отечественного шоу-бизнеса, поэтому СМИ особенно интересуются ее личной жизнью. Известно, что уже долгое время актриса состоит в отношениях с влиятельным мужчиной. По данным источника, избранником Светланы стал бизнесмен Павел Манченко. Поговаривают, что Светлана старше возлюбленного на пять лет. Но, кажется, разница в возрасте не смущает предпринимателя. И вот почему.

Как сообщает пресса, в скором времени пара может узаконить свои отношения. «Знакомые Ходченковой уверяют, что у Манченко серьёзные намерения: он хочет со Светой семью», – поделилась информацией «Экспресс газета».

Насколько новость окажется правдивой – узнаем совсем скоро: вряд ли журналисты пропустят тот факт, что самая успешная актриса России вышла замуж.

Если Светлана тщательно охраняет личную жизнь от постороннего вмешательства, то некоторые звёзды придерживаются иной позиции и предпочитают делиться эксклюзивными подробностями о себе. На днях Анастасия Волочкова сообщила о романе с попавшим под санкции Джимом Керри. Подробности читайте в этой статье.