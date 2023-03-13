«Люблю поплакать, пострадать»: Ани Лорак рассказала о творчестве и главной награде в жизни

Певица Ани Лорак стала гостьей шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», где рассказала о творчестве и любви. Исполнительница сама не верит в то, что уже работает над 18 по счету альбомом. Многие ее песни наполнены нежностью, страстью и драматизмом. Звезда тщательно выбирает каждую композицию.

По словам артистки, она сотрудничает не только со знаменитыми авторами, такими как Олег Влади, но и новичками.

«Если меня трогает песня, мелодия и текст, то все неважно. Если это касается моей души, то я пою эту песню», – признается Лорак.

Над ее треком «Рядом, но не вместе» работали Михаил Гуцериев и Дарья Кузнецова. Артистка говорит, что это еще одна драматичная песня, которая очень близка ей.

«Я люблю поплакать, пострадать. У меня драматическое сопрано. Мой педагог по вокалу сказал, что мой голос позволяет передавать эмоции драмы», – объясняет певица.

Ведущие шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» отметили, что видеоклип на эту композицию больше напоминает короткометражный фильм. Его даже можно посмотреть в кинотеатре! Вместе с Ани Лорак снимался популярный актер Марк Богатырев. Исполнительница рассказала о том, какие эмоции испытала от совместной работы.

«Я впервые познакомилась с Марком и не ожидала, что он такой приятный парень. И такой профессионал на площадке. Там были сцены агрессии, а я говорила, что не готова. Он показывал, что и как нужно делать, объяснял», – делится артистка.

Ани Лорак пояснила, что клип снимали два дня в Санкт-Петербурге. По сюжету Богатырев играл возлюбленного девушки, который является абьюзером. Звезда призналась, что почувствовала себя настоящей героиней фильма.

Исполнительница говорит, что сейчас активно занимается творчеством. Она представлена в двух номинациях премии «Жара Music Awards». Знаменитость признается, что ей приятно получать награды. Но она считает своим главным сокровищем – дочь Софию и многочисленных поклонников.

«Если говорить о настоящей награде, она у меня сегодня сидит в зале – это моя дочь София. Это мой «Грэмми», мой «Оскар». А мои поклонники – моя семья, потому что они меня действительно поддерживают, все мы вместе проживаем. Я могу сказать, наверное, что я счастливая артистка», – говорит Лорак.

Ранее мы писали о том, как Ани Лорак учит возлюбленного иностранца русскому языку. Напомним, что недавно артистка рассекретила романтические отношения с испанцем Исааком Виджраку, с которым познакомилась на Ибице.