Звезда сериала «Хирург» рассказал о рождении и воспитании сына

Актер Евгений Санников рассказал в интервью журналу «Атмосфера» о рождении и воспитании сына. Звезда сериалов «ГДР» и «Хирург» признался, что в 30 лет у него сработал «внутренний таймер».

По словам артиста, он всегда мечтал о дочери, но у него появился на свет сын. По словам мужчины, он открыл себя с новой стороны.

«Я получаю огромное удовольствие от отцовства, это прекрасно. В этом можно расти бесконечно, потому что растет твой ребенок, развивается, мир познает, новые потребности и вопросы у него появляются. В этом году он пошел в первый класс», – поделился Евгений.

Звезда отметил, что у сына есть задатки лидера и желание стать первым. Они вместе занимаются тхэквондо

«Он уже получил желтый пояс, мечтает о черном», – рассказал мужчина.

Санников добавил, что с появлением сына стремился делать все возможное, чтобы его жена Анна не чувствовала себя нереализованной из-за бытовых проблем. У них появилась няня, помогают бабушки и дедушки.

«Хочется, чтобы мы в равной степени могли развиваться, расти в профессии и в партнерских отношениях. Мне будет тяжело и больно, если моя жена будет испытывать чувство ущемленности, нереализованности», – цитирует актера WomanHit.ru.

Также Евгений рассказал трогательную историю своего знакомства с Анной. Оно произошло на ее выпускном спектакле, где она играла Луну. Именно тогда, по его словам, у него «все заклокотало внутри».

По признанию актера, мечта о рождении дочери осталась у него до сих пор.

