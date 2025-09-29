«Не хватает времени на семью»: Сергей Степин рассказал о воспитании детей

Актер Сергей Степин поделился секретами воспитания детей, а также рассказал об успехах 12-летнего сына в актерском мастерстве. По его словам, мальчик уже успел сняться в кино, и отец видит в нем задатки хорошего артиста. Подробности он раскрыл в интервью сайту «Страсти».

Степин отметил, что пока Мирон еще не определился, кем хочет стать в будущем. Однако профессия папы ему нравится. В отличие от дочери Сергея, сын проявляет интерес к съемкам.

«Мы уже сейчас что-то репетируем дома. Одна дочка у меня уже выросла, но она занимается не кино. А что касается сына, которому сейчас 12 лет, да, он уже пробовал себя в кино. И, честно вам скажу, какие-то моменты очень хорошо получаются. Но пока еще не решил, чем он будет заниматься. Я ему показываю, рассказываю о том, что кино — это волшебный мир, как в нем интересно, как замечательно. Ну, а дальше посмотрим», — рассказал актер.

Также Сергей признался, что никогда не ругал сына и дочь за их хулиганство. Он считает, что в детских проделках нет ничего плохого, главное — донести до ребенка, к чему могут привести его поступки.

«Сталкиваюсь [с хулиганством детей] практически каждый день. Знаете, меня это, честно вам скажу, не очень огорчает, потому что и моя профессия связана с неким таким в определенном смысле хулиганством. Поэтому я на это смотрю, с одной стороны, сквозь пальцы, а с другой — пытаюсь объяснить то, что разумный человек должен понимать, что он делает и что из этого может выйти. Когда дети шалят, хулиганят, они думают только о том, что делают и получают определенное удовольствие от этого хулиганства. Но они, к сожалению, а может быть, к счастью, не всегда думают, что из этого может получиться. Какая-то безобидная шутка или какой-то поступок может превратиться в совершенно страшное последствие. Об этом дети не думают. Для меня важно, чтобы они об этом задумались. Конечно, такое получается не сразу, но что ж, нужно терпеть и ждать, когда они это поймут», — поделился Сергей.

Однако не всегда Степину хватает времени, чтобы проводить его с семьей. Он является востребованным актером, поэтому постоянно вынужден бывать на съемках или в театре. Сергей отметил, что это его не сильно расстраивает, так как он знал, какую профессию выбирал.

«Конечно, не хватает времени на семью, на детей, на поездки. Категорически. В этом году все лето я был в командировках, все время, все лето я снимался. Я очень скучал, буквально приезжал домой, переодевался и снова уезжал. Это, конечно, тяжело и как-то не очень радостно. Но ничего не поделаешь. Такая профессия, на которую я согласился. Я живу, я люблю ее», — заявил Степин.

