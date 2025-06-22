«В донорстве я участвовал»: Прохор Шаляпин рассказал, является ли он отцом дочки Виталины Цымбалюк-Романовской

Виталина Цымбалюк-Романовская, бывшая жена Армена Джигарханяна, в марте этого года стала мамой. Кто стал отцом девочки, она не раскрывает. В Сети предположили, что вторым родителем может оказаться Прохор Шаляпин, которого в прошлом связывали отношения с женщиной. Кроме того, недавно певец заявил, что «стал донором для одной барышни».

Цымбалюк-Романовская выложила фото с ребенком. Подписчики бывшей жены Джигарханяна тут же увидели в девочке копию Шаляпина.

Журналисты StarHit обратились за комментарием к Прохору. Исполнитель, узнав о сравнении, тут же опроверг любые доводы на тему того, что именно он является отцом ребенка.

«Я никакого отношения к ребенку Виталины не имею. В донорстве я участвовал, да, и мне сказали, что все там было хорошо. Только это было не с Виталиной», — заявил артист.

Ранее Шаляпин ответил на очередные нападки со стороны Виктора Дробыша. Между певцом и продюсером произошел конфликт.