Звезда сериала «Физрук» Дмитрий Нагиев впал в депрессию после отъезда из России

16 июля популярный российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев выложил на своей странице в социальных сетях новое видео, после которого фанаты забеспокоились о состоянии звезды. Многие посчитали, что шоумен находится в депрессии.

Дмитрий Нагиев еще в прошлом году стал намного реже выходить на связь с подписчиками. Он больше не выступает в роли ведущего телешоу, а также не снимается в новых фильмах и сериалах. 56-летнего актера теперь можно найти только на сцене в антрепризном спектакле «Кыся».

Недавно шоумен поделился со своими фанатами видеороликом, который снят в черно-белых тонах. В кадре Нагиев идет по улице и смотрит вдаль.

«Все серое, как привыкли», – цитирует артиста «Утро.ру».

Подписчики решили, что Дмитрий впал в депрессию, если он всю жизнь видит в сером цвете. Кто-то из пользователей выразил свое сочувствие, а кто-то, напротив, поругал шоумена за то, что тот расклеился.

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