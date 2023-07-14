Приехавшая на встречу с мамой Кристина Орбакайте в спешке покинула Латвию: известна причина

52-летняя певица Кристина Орбакайте в спешке покинула Латвию и вернулась в Италию. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на личный блог артистки.

Не так давно стало известно о том, что Алла Пугачева покинула Израиль и приехала в Юрмалу. Поговаривают, исполнительница хита «Арлекино» арендовала там роскошную виллу для всей семьи. После подобных сообщений Кристина Орбакайте подтвердила свое нахождение в Латвии, показав видео с курорта. Однако спустя несколько дней наследница Пугачевой внезапно покинула Юрмалу. Знаменитость вышла на связь с подписчиками и сообщила о нахождении в Италии.

«А мы уже в Италии. Так вот путешествуем. Европейские каникулы», — высказалась Кристина.

Журналисты издания The Voice считают, что причиной возвращения Орбакайте из Юрмалы стала ее давняя ссора с супругом Пугачевой. Сообщается, что артистка до сих пор не может поладить с избранником звездной мамы.

Ранее мы писали о том, что певицу Кристину Орбакайте признали невиновной в срыве концерта из-за отъезда за границу. Подробности смотрите в этой статье.

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