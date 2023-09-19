Звезда «Счастливы вместе» теперь пьет и устраивает скандалы: что привело актрису к такому образу жизни

Звезда сериала «Счастливы вместе» Юлия Захарова появилась на похоронах заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина в нетрезвом состоянии и обматерила журналистов. По предположению ее коллеги Павла Савинкова, у 43-летней актрисы начались проблемы с алкоголем из-за отсутствия ролей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Так, муж Лены Полено по сериалу «Счастливы вместе» признался, что у него плохие отношения с Захаровой. Он добавил, что, в отличие от других актеров, только их не пригласили сняться в продолжении проекта. Это же подтвердила и Наталья Бочкарева, сыгравшая Дашу Букину.

Кроме того, сама Юлия Захарова не раз отмечала, что в последнее время ей не дают новых ролей в кино. Актриса практически перестала выходить на связь и намного реже появляется на публике.

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