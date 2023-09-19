«Ей очень страшно»: Юлия Проскурякова неспроста скрывает состояние Игоря Николаева

Жена певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова молчит о состоянии госпитализированного мужа. По словам близких к семье людей, ей сейчас очень страшно.

Мотивы жены Николаева выяснил сайт mk.ru.

Проскурякова планирует сама объявить о переводе Николаева из реанимации в обычную палату. Известно, что угрозы жизни певца нет.

«Дело не в том, что она скрывает информацию или пренебрегает переживаниями публики, вы поймите правильно: ей просто очень страшно», - поделились источники.

Они говорят, что Николаев для нее – «смысл всей жизни». К тому же в семье растет маленькая дочь – скоро ей исполнится 8 лет.

Помимо страха за мужа, есть вторая причина, почему Проскурякова молчит. Дочь может случайно увидеть в интернете информацию, которая напугает ее. Поэтому Проскурякова хочет меньше публикаций о состоянии мужа.

Как будет идти процесс восстановления Николаева, пока никто не может сказать.

Музыкант попал в больницу 15 сентября. Сообщалось, что ему установили два стента. 19 сентября появилась информация, что Николаеву провели сложную операцию на сердце – коронарное шунтирование. Его состояние оценивают как тяжелое.