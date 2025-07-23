Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева рассказала, как родила троих детей после диагноза бесплодие

Актриса Наталья Бочкарева рассказала, как стала матерью после того, как долгие годы ей диагностировали бесплодие. В откровенном разговоре с изданием «7 Дней.ru» она призналась, что буквально вымолила своих троих детей.

«Первых я вымаливала у Матроны Московской. Младшего — у Александра Свирского. Я тогда сказала: “Если родится сын, назову его Александром”. Так и получилось. Поэтому для меня каждый из них чудо и Божья милость. Я не могу сказать: этот ребенок особенный, а те нет. Все для меня очень желанные, все долгожданные», — поделилась звезда «Счастливы вместе».

Первенец Бочкаревой, сын Иван, появился на свет в 2007 году. В феврале 2008 года у артистки и ее экс-супруга, адвоката Николая Борисова, появилась дочь Мария. В 2014 году стало известно, что пара развелась.

А в декабре 2022 года сообщалось, что Наталья беременна третьим наследником. Через год у нее родился сын Александр.

Ранее актеры из ситкома «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева и Виктор Логинов рассказали об отношениях за кадром. Много лет они играли супружескую пару на экране, однако в реальной жизни их общение прекращалось.