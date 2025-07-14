«Не разговаривали годами»: звезды «Счастливы вместе» Бочкарева и Логинов раскрыли детали отношений за кадром

Актеры из популярного ситкома «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева и Виктор Логинов рассказали об отношениях за кадром. Много лет они играли супружескую пару на экране, но при этом в реальной жизни их общение прекращалось. По признанию артистов, они не разговаривали годами.

В «Шоу Воли» на телеканале ТНТ Бочкарева и Логинов рассказали, что иногда не сходились в рабочих моментах. Но при этом их разногласия никак не сказывались на съемочном процессе.

«Никогда не раздражали друг друга, никогда такого не было. Не разговаривали годами — это было», - поделился Виктор.

Наталья добавила, что они могли поссориться, но при этом продолжали играть любовь на экране. Им было важно, чтобы раздоры не влияли на работу. Поэтому они снимались как супруги в сериале, а после выходили из кадра и не разговаривали друг с другом.

Напомним, что проект «Счастливы вместе» вернулся на экраны после 10-летнего перерыва. В новом сезоне появятся Виктор Логинов и Наталья Бочкарева в ролях Гены и Даши Букиных. Однако зрители не увидят Дарью Сагалову.

Ранее Дарья Сагалова призналась, что не общается с коллегами из «Счастливы вместе».