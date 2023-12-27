Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева лишилась 200 тысяч рублей

Актриса Наталья Бочкарева обратилась в полицию с заявлением о пропаже 200 тысяч рублей. По словам звезды «Счастливы вместе», кошелек с наличными исчез, когда она ездила по ресторанам. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, артистка днем 26 декабря решила пообедать в московском заведении «Мзиури» в Климентовском переулке. Перед поездкой туда она взяла деньги и положила из в карман пальто. Однако, когда наступило время расплачиваться за счет, Наталья поняла, что бумажник пропал. Всего, как она утверждает, там было 200 тысяч рублей.

Куда именно мог деться кошелек, Бочкарева не знает. Чтобы разобраться в ситуации она уже обратилась к сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, что в конце 2023 года Наталья вновь начала набирать популярность благодаря продолжению сериала «Счастливы вместе», который переименовали в «Букины». Актриса вернулась к роли домохозяйки Даши, спустя много лет после завершения проекта.

Ранее Наталья Бочкарева рассказала, что откачала жир с рук и живота за 2 млн рублей.