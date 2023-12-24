43-летняя актриса Наталья Бочкарева откачала жир с рук и живота за 2 млн рублей

Актриса Наталья Бочкарева набрала лишние килограммы после рождения в апреле 2023 года третьего ребенка. Звезда сериала «Счастливы вместе» призналась, что не смогла похудеть при помощи диет и спорта, поэтому легла под нож пластического хирурга. «Мне вообще кажется, что сейчас, перед Новым годом, время для красоты, чтобы привести себя в красивую форму», — сказала Бочкарева в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

43-летняя знаменитость заплатила более 2 миллионов рублей за то, чтобы избавиться от свисающей кожи в области рук, а лишний жир с живота перекачать в ягодицы. По словам Бочкаревой, она просила врача приехать и прооперировать ее сразу же в роддоме, но он категорически отказался и убедил подождать.

Сейчас Наталья вынуждена носить плотное компрессионное белье, но неудобства не остановили ее от желания сделать новую операцию. Теперь она планирует сделать грудь.

Ранее мы писали, что Наталья Бочкарева решилась на кардинальное преображение и сделала пластическую операцию у скандального хирурга Тимура Хайдарова, которого ранее десятки пациенток обвинили в нанесении ущерба здоровью.

Напомним, несколько месяцев назад хирурга обвинили в халатном отношении — неудовлетворительным результатом после пластических операций поделились певицы Любовь Успенская и Слава. После этого к ним присоединились обычные женщины, которые тоже остались недовольны работой Хайдарова.