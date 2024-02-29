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Опубликовано 29 февраля 2024, 11:54
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Звезда «СашиТани» Ланина объяснила, зачем отдала годовалую дочь в детский сад

Актриса Ланина заявила, что ее годовалая дочь сама захотела пойти в детский сад.
Звезда «СашиТани» Ланина объяснила, зачем отдала годовалую дочь в детский сад

© East News/Ксения Угольникова

Звезда сериала «СашаТаня», актриса Алина Ланина отреагировала на критику, что отдала годовалую дочь в детский сад. Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.

Как призналась артистка, девочка захотела последовать примеру своего старшего брата.

«Надюша сама захотела в садик. Ей год и месяц. Мы зашли забрать брата, и она не захотела уходить, ей очень нравится. Уже второй день там», - заявила актриса.

Ланина отметила, что долгое время ходила вокруг детского сада на случай, если девочка передумает и захочет домой, однако девочка ела, спала и играла, как будто ходит туда уже не менее пяти лет.

Известно, что артистка также воспитывает сына Льва, который родился 13 декабря 2020 года.

Алина Ланина занимается воспитанием детей вместе с супругом, имя которого неизвестно. Звезда «СашиТани» рассказывала в микроблоге, что ее избранник тоже творческий человек, раньше он играл в кино, а теперь занимается другими проектами в этой области.

Ранее актриса Анфиса Черных ответила на критические высказывания Никиты Кологривого.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
актриса
дочь
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