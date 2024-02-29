Актриса Анфиса Черных ответила на критические высказывания Никиты Кологривого. Об этом сообщает aif.ru.

В последнее время актер Никита Кологривый регулярно делится своими мыслями о коллегах. По мнению звезды сериала «Слово пацана», актерам без профильного высшего образования нечего делать в кино.

На это заявление отреагировала Анфиса Черных, которая снималась в картинах «Географ глобус пропил» и «Хитровка. Знак четырех». Она призналась, что училась вместе с Кологривым в ГИТИСе, однако обучение так и не окончила.

«Мы же с Никитой в одно время учились, только на разных курсах. Ели сосиски вместе в столовой. Знаю, что сейчас происходит шумиха вокруг его персоны, что он много всего наговорил. Но это его выбор. И если в мой адрес что-то от него прилетит, то совершенно не расстроюсь», — рассказала она.

Кологривого Черных назвала талантливым актером. Она подчеркнула, что ничего не может сделать с мнением, которое сформировалось у знаменитости о его коллегах.

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