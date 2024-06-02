Звезда российских сериалов Андрей Чернышов тайно стал отцом в 51 год

51-летний Андрей Чернышов тайно стал отцом. Как оказалось, пять месяцев назад у актера родился сын, которого они с женой Марией Добржинской назвали Николаем.

Звезда российских сериалов вышел на связь в соцсетях, чтобы поделиться радостной новостью и своими ощущениями после рождения первенца.

«Это такие... очень личные чувства. Дай Бог, чтобы они были знакомы каждому. Я с ними встретился, спасибо, Господи, за все», – разоткровенничался Андрей Чернышов.

Актер добавил, что во всем старается помогать супруге, которая из-за декрета отказалась от работы в театре. Однако, по словам Чернышева, Мария Добржинская долго сидеть дома не планирует.

«Многие актрисы рожают, уходят, а потом возвращаются», – подчеркнул счастливый отец.

При этом любые другие подробности о сыне актер решил не раскрывать, поскольку не хочет выносить личную жизнь на публику.

Ранее мы писали, что оскорбивший покойную Анастасию Заворотнюк певец Потап покинул Украину.