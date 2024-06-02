Оскорбивший покойную Анастасию Заворотнюк певец Потап сбежал за границу

Певец Потап покинул Украину еще в 2022 году, а в феврале этого года объявил о своем переезде в Колумбию. В новом месте артист собирается построить карьеру продюсера. Об этом сообщает aif.ru.

После новости о смерти Анастасии Заворотнюк Потап выложил знаковый пост в социальных сетях.

«Ну что, Настя, весело было играть образы, выставляя украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь», – прокомментировал музыкант.

30 мая Потап все же решил удалить свою запись из микроблога, а перед публикой заявил, что не писал никаких оскорблений в адрес покойной актрисы. Он также порекомендовал подписчикам не доверять фотошопу и прочим сообщениям, которые «нацелены на дискредитацию украинцев».

Ранее мы писали, что пользователи Сети раскритиковали свежие кадры Пугачевой и Галкина*(признан иностранным агентом на территории РФ). Счастливые супруги позировали на причале в Израиле. На фото Максим Галкин* обнимает свою жену и улыбается. Однако некоторые подписчики посчитали, что улыбки у звезд «натянутые».

*признан иностранным агентом на территории РФ