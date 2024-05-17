Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер поехала на экстремальное шоу спустя неделю после родов

Актриса Зоя Бербер уже этим летом станет мамой во второй раз. Звезда «Реальных пацанов» планирует вернуться к съемкам через месяц после родов.

Бербер призналась, что ей сложно жить без работы. Она вспомнила, как на шестой день после рождения дочери Надежды улетела в Будапешт на съемки экстремального шоу «Большие гонки».

«Гавр Гордеев лежит на волне, и я на нем прыгаю за ключом. Вот это было примерно через неделю после рождения первого ребенка», — рассказала знаменитость в эфире шоу «ОК на связи!».

Бывший супруг Зои и отец ее дочери тогда не стал останавливать актрису и позволил ей уехать на съемки.

На этот раз Бербер планирует вернуться к работе спустя месяц: ее уже ждут на съемках летних проектов.

Отметим, что нынешний супруг актрисы Максим Белбородов станет отцом впервые. По словам Зои, дочь сначала мечтала о сестренке. Она просила фею желаний о том, чтобы у мамы и Максима появился ребенок, а потом поняла, что все желания сбываются. Недавно знаменитость рассекретила пол малыша.

Радостное событие в жизни семьи состоится уже совсем скоро. Молодые люди с нетерпением ждут появления малыша, и даже на родах готовы быть вместе.