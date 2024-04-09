«Не самый увлекательный процесс»: Зоя Бербер рассказала о совместных родах и рассекретила пол малыша

Готовая к совместным родам актриса Зоя Бербер заявила, что у нее будет сын. Звезда сериала «Реальные пацаны» дала интервью порталу WomanHit.ru.

Радостное событие в жизни семьи состоится уже этим летом. Молодые люди с нетерпением ждут появления малыша, и даже на родах готовы быть вместе. Спутник актрисы Максим Белобородов заявил, что готов к этому.

«Я буду чувствовать себя гораздо спокойнее, если Максим будет рядом. Один раз я уже проходила этот не самый увлекательный процесс, и неплохо было бы его переживать в команде», – с улыбкой сказала девушка.

Напомним, что у актрисы есть дочь Надежда от прошлых отношений со сценаристом Александром Синегузовым. А вот Максим станет отцом впервые. По словам Зои, дочь сначала мечтала о сестренке. Она просила фею желаний о том, чтобы у мамы и Максима появился ребенок, а потом поняла, что все желания сбываются.

«Теперь она уверена, что эта фея существует. И она радуется, что брат родится. В принципе, классно — конкуренции не будет», – высказалась Бербер.

Ранее мы писали о том, что актриса Зоя Бербер сыграла отрицательного персонажа и высказалась о выборе ролей. Знаменитость призналась, что ей понравился недавний опыт. В последнее время девушка преобразилась и перестала воплощать на экране «идеальных» героинь.