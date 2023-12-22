Звезда «Реальных пацанов» женился на матери актера, исполнившего роль Пальто в «Слове пацана»

Звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов женился на Лауре Кемстач — матери Леона Кемстача, сыгравшего Пальто в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». О событии рассказал Telegram-канал "Светский хроник".

Торжество прошло скромно, в узком кругу родных и близких.

39-летний актер сошелся с возлюбленной около шести лет назад. Они познакомились на дне рождения общих друзей. Сначала девушка не посчитала привлекательным артиста, подумала, что он «какой-то гопник с Урала». Но потом после нескольких свиданий она поменяла мнение и влюбилась.

Лаура Кемстач — предпринимательница, ей 41 год. Избранница актера владеет фитнес-центром в Санкт-Петербурге. Ее сын Леон пробует свои силы в кино.

Антон Богданов уже был женат, в первом браке у него родился сын. Пара прожила вместе восемь лет, а в 2014 году супруга Антона ушла от него к его другу.

Два года назад Антон уже признавался, что готов сделать предложение руки и сердца Лауре, но за это время кольцо на безымянном пальце его возлюбленной так и не появилось.