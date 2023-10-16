Звезда «Реальных пацанов» Богданов рассказал о свадьбе с возлюбленной спустя 6 лет отношений

Актер Антон Богданов намекнул на предстоящую свадьбу с возлюбленной Лаурой Кемстач. В новом интервью он признался, что не хочет говорить о сделанном предложении, так как скоро и так все узнают обо всем.

Напомним, что звезда «Реальных пацанов» сошелся с возлюбленной около шести лет назад. Они познакомились на дне рождения общих друзей. Сначала девушка не посчитала привлекательным артиста, подумала, что он «какой-то гопник с Урала». Но потом после нескольких свиданий она поменяла мнение и влюбилась.

Дети Богданова от первого брака приняли новую избранницу отца хорошо. Оба сына актера не стали против выбора родителя. Однако, как признался Антон, его не особо заботило мнение детей на этот счет.

«Их никто и не спрашивал. Взрослые не должны всегда в приоритет ставить детей. Жить ради ребенка, отказываться от своей мечты, работы или личной жизни, а потом обвинять его в этом, как делают некоторые, неправильно», - поделился актер в беседе с Kp.ru.

Два года назад Антон уже признавался, что готов сделать предложение руки и сердца возлюбленной, но за это время кольцо на безымянном пальце Лауры так и не появилось. Впрочем, это скоро может исправиться. Богданов намекнул на смену статуса, но подробностей пока раскрывать не захотел.

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