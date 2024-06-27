Звезда «Реальных пацанов» заявился на предварительные выборы в гордуму

Звезда сериала «Реальные пацаны», депутат Осинской гордумы Армен Бежанян, который проиграл праймериз «Единой России», принял решение баллотироваться на выборы в качестве самовыдвиженца. Об этом пишет Ura.ru.

Источники Telegram-канала «Погоны и галстуки» сообщают, что артист пытался получить поддержку партий «Новые люди», «СР-За правду» и ЛДПР, однако везде получил отказ.

В ходе общения с журналистами Бежанян заявил, что намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Он также уточнил, что «аполитичен в плане партийной принадлежности».

«Да, скорее всего пойду, самовыдвиженцем по своему (шестому) округу», — рассказал актер.

Стоит отметить, что выборы в думу Осинского городского округа состоятся в сентябре 2024 года. В настоящий момент Бежанян является действующим депутатом представительного органа. В мае он принимал участие в праймериз ЕР, однако уступил сотруднице детского дома творчества, руководителю местной общественной приемной партии Ольге Мелик-Егановой.

Ранее сообщалось, что певец Родион Газманов выдвинул свою кандидатуру в Мосгордуму.