Звезда «Реальных пацанов» высказался о поведении Никиты Кологривого

По словам артиста, если у человека «действительно наболело» и его об этом спрашивают, то он обладает правом высказаться.

«Когда критика не пустая, не просто в формате «я бы сыграл лучше», а конструктивная, то, наверное, и профессиональное сообщество услышит. Возможно, человек, которого закритиковали, может что-то ответить», — заявил Богданов.

В то же время актер из «Реальных пацанов» уточнил, что полемика не должна превращаться в скандал, который может негативно повлиять на всю киноиндустрию. Богданов подчеркнул, что высказанное Кологривым означает, что он так думает и, возможно, является примером того, что не нужно молчать. Однако любая полемика не должна становиться откровенной руганью, поэтому прежде, чем делать резкие заявления, «надо трижды подумать», добавил он.

Ранее Константин Хабенский решил дать совет Антону Богданову.