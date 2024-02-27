«Вырасти из этих штанов»: Константин Хабенский дал совет Антону Богданову

Антон Богданов стал популярным после роли в комедийном сериале «Реальные пацаны». После актер снялся в фильмах «Огонь», «Елки», «Т-34» и других, но он признается, что мечтает о карьере кинорежиссера и продюсера. В свою дебютную картину ему удалось пригласить Константина Хабенского, который дал Богданову важный совет.

Хабенский сыграл в фильме «Нормальный только я». Народный артист РФ заинтересовался сценарием картины начинающего режиссера. Поэтому он решил принять участие в съемках.

Актер также давал важные советы Антону, касающиеся его карьеры. Богданов прислушивался к советам Хабенского во время откровенных разговоров. Однажды звезда «Реальных пацанов» рассказал ему о своих сомнениях и усталости.

«И он мне сказал очень хорошую фразу: „Антон, иногда вырастаешь из штанов. И все“. Я не расценил тогда это как совет. Он высказал смою мысль, и она просто подтвердила мое мнение, что я вырос из „этих штанов“», — рассказал Антон Богданов aif.ru.

Он признался, что не жалеет о расставании с сериалом, поскольку ему хочется двигаться дальше и участвовать в новых проектах. При этом Богданов искренне радуется за своих друзей, которые начали новый сезон.

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