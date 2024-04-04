Звезда «Реальных пацанов» во второй раз стал отцом: известно имя малыша

Актер из «Реальных пацанов» Владимир Селиванов стал отцом во второй раз. Он объявил радостную новость в соцсетях.

В 2023 году стало известно о романе артиста с блогером Александрой Калмыковой. Осенью пара сообщила, что ждет ребенка. Они делились трогательными фото, на которых у девушки был виден округлившийся живот.

А сегодня, 4 апреля влюбленные объявили о прибавлении в семье. Они не стали скрывать пол и имя малыша.

«Добро пожаловать в этот мир — Селиванов Кирилл Владимирович! 3240 гр и 52 см невероятного счастья! Ты к нам так торопился, что был готов родиться на 33 недельке, но досидел до 37-ой», – сообщили счастливые родители.

Теперь мамочку ждет восстановление. А актер пообещал вернуться с рассказом о родах.

Напомним, что кроме новорожденного, у Селиванова есть еще дочь от первого брака, а у его любимой – двое детей.

Ранее мы писали о том, что в ноябре 2023 года актер устроил в Москве вечеринку, где назвал пол своего будущего ребенка. Гендер-пати посетил корреспондент портала «Страсти». В эксклюзивной беседе Владимир признался, что хотел девочку, а его избранница — мальчика. Звездная пара даже поспорила на пол будущего ребенка. За проигрыш в споре актер должен был купить Александре кроссовки, о которых она давно мечтала.