У актера Владимира Селиванова и его возлюбленной Александры Калмыковой родится сын

У звезды «Реальных пацанов» Владимира Селиванова и Александры Калмыковой родится сын. Об этом стало известно на гендер-пати, которую посетил корреспондент издания «Страсти».

В эксклюзивной беседе Владимир признался, что хотел девочку, а его избранница — мальчика. Звездная пара даже поспорила на пол будущего ребенка. Теперь за проигрыш в споре актер должен купить Александре кроссовки, о которых она давно мечтает.

«Мальчика назовем Егором. Пока это имя на карандашике», — поделился откровением Селиванов.

Также пара рассказала, как сообщила детям о пополнении в семье. Как выяснилось, откровенный диалог состоялся за семейным ужином. «Мы все вместе сидели за столом и рассказали о том, что скоро у нас будет малыш. Ева и Соня хотели сестренку. Для ровного счета нам нужен мальчик, чтобы было 2 девчонки и 2 пацана», — высказался актер.