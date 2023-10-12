Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов ждет ребенка от новой возлюбленной

Актер Владимир Селиванов и его новая возлюбленная блогер-миллионник Александра Калмыкова ждут ребенка. Об этом стало известно изданию Super, корреспондент которого заметил пару на отдыхе и отметил, что у звезды социальных сетей заметно округлился живот.

Вован из сериала «Реальные пацаны» сошелся с новой девушкой не так давно. До этого он пять лет состоял в браке. Однако отношения не прошли проверку временем, и в мае текущего года артист подтвердил развод. При этом он подчеркнул, что Александра никак не повлияла на расставание, и с бывшей супругой он разошелся на дружественной ноте.

После этого Селиванов стал все чаще появляться на публике с Калмыковой. А в октябре даже отправился с ней на отдых в Турцию. Именно там их и встретил журналист, от которого не скрылись изменения в фигуре блогера. Отметим, что пока Владимир никак не прокомментировал эти новости и не дал ни опровержения, ни подтверждения.

К слову, у Александры уже есть дети от предыдущих отношений - сын Даня и дочь Соня. А у Владимира есть дочь Ева.

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