Живот уже заметен: жену Федора Бондарчука заподозрили в беременности

Актриса Паулина Андреева вышла в свет вместе с мужем режиссером Федором Бондарчуком и сразу же стала главным ньюсмейкером. Дело в том, что сценарист не так часто появляется на публике, а в этот раз журналисты смогли еще и рассмотреть изменения в ее фигуре. Некоторые отметили, что у нее был заметен округлившийся живот.

Как сообщили в «Экспресс газете», молодая супруга кинематографиста выбрала костюм-тройку и туфли на невысоком каблуки. СМИ предполагают, что она подобрала такой сдержанный образ не просто так, а из-за своего положения. На красной дорожке у нее рассмотрели слегка выпирающий живот, который вполне может указывать на вторую беременность Паулины.

Впрочем, все дело может быть вовсе не в том, что Андреева ждет ребенка, а просто в неудачном ракурсе. Отметим, что звезд отечественного шоу-бизнеса довольно часто «делают будущими мамами» в прессе, когда на деле это вовсе не так. Например, на протяжении пары месяцев в Сети активно обсуждалась беременность телеведущей Ксении Собчак, хотя она не была в ожидании малыша.

Однако иногда подозрения все-таки оправдываются. Так, домыслы фанатов по поводу блогера Анастасии Костенко подтвердились, и она объявила, что действительно беременна четвертным ребенком.