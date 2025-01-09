Звезда «Реальных пацанов» показала внешность без макияжа и фильтров

37-летняя знаменитость сделала селфи во время отдыха на Шри-Ланке.

Зоя Бербер 17 июня прошлого года во второй раз стала матерью. Она родила сына от звезды фильма «28 панфиловцев» Максима Белбородова. Артистка назвала наследника в честь его отца. Бербер рассказывала, что избранник хотел сделать ей предложение через неделю романа, но друзья актера смогли его отговорить. Он еще месяц раздумывал, а потом все же подарил Зое кольцо. Звезда «Реальных пацанов» без всяких сомнений согласилась стать женой Белбородова.

У Бербер также есть дочь Надежда от Александра Синегузова, сценариста из Читы. Знакомство пары произошло еще в 2010 году на съемках пилотных эпизодов первого сезона «Реальных пацанов». Осенью 2020-го пара разошлась.

Ранее Зоя Бербер похвасталась фигурой через четыре месяца после родов.