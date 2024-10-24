Зоя Бербер похвасталась фигурой через четыре месяца после родов

Актриса Зоя Бербер снялась в облегающем платье через четыре месяца после родов. Звезда сериала «Реальные пацаны» продемонстрировала фигуру и восхитила поклонников. Видео было опубликовано в соцсетях.

Блондинка примерила длинное черное платье с трендовыми казаками, а сверху надела кожаную куртку. Она дополнила образ аксессуарами и солнцезащитными очками в темном цвете. Артистка позировала во время прогулки, но выглядела словно модель.

В комментариях фанаты восхитились фигурой Бербер и расспросили, в чем заключается секрет ее стройности.