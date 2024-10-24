Зоя Бербер похвасталась фигурой через четыре месяца после родов
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Актриса Зоя Бербер снялась в облегающем платье через четыре месяца после родов. Звезда сериала «Реальные пацаны» продемонстрировала фигуру и восхитила поклонников. Видео было опубликовано в соцсетях.
Блондинка примерила длинное черное платье с трендовыми казаками, а сверху надела кожаную куртку. Она дополнила образ аксессуарами и солнцезащитными очками в темном цвете. Артистка позировала во время прогулки, но выглядела словно модель.
В комментариях фанаты восхитились фигурой Бербер и расспросили, в чем заключается секрет ее стройности.
Напомним, что 17 июня 2024 года актриса во второй раз стала матерью. Она родила сына от своего избранника Максима Белбородова. Он является коллегой артистки и снимался в картине «28 панфиловцев». Родители решили крестить наследника и выбрали для этого Санкт-Петербург.
Оказалось, что возлюбленный собирался сделать девушке предложение руки и сердца уже через неделю после начала отношений. Но друзья посоветовали ему подождать. Он не стал тянуть время и преподнес кольцо уже через месяц. Зоя признавалась, что сразу согласилась выйти за него замуж.
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