НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 24 октября 2024, 19:30
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Зоя Бербер похвасталась фигурой через четыре месяца после родов

37-летняя актриса Зоя Бербер показала фигуру в платье через 4 месяца после родов.
Зоя Бербер похвасталась фигурой через четыре месяца после родов

© Starface.ru

Актриса Зоя Бербер снялась в облегающем платье через четыре месяца после родов. Звезда сериала «Реальные пацаны» продемонстрировала фигуру и восхитила поклонников. Видео было опубликовано в соцсетях.

Блондинка примерила длинное черное платье с трендовыми казаками, а сверху надела кожаную куртку. Она дополнила образ аксессуарами и солнцезащитными очками в темном цвете. Артистка позировала во время прогулки, но выглядела словно модель.

В комментариях фанаты восхитились фигурой Бербер и расспросили, в чем заключается секрет ее стройности.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что 17 июня 2024 года актриса во второй раз стала матерью. Она родила сына от своего избранника Максима Белбородова. Он является коллегой артистки и снимался в картине «28 панфиловцев». Родители решили крестить наследника и выбрали для этого Санкт-Петербург.

Оказалось, что возлюбленный собирался сделать девушке предложение руки и сердца уже через неделю после начала отношений. Но друзья посоветовали ему подождать. Он не стал тянуть время и преподнес кольцо уже через месяц. Зоя признавалась, что сразу согласилась выйти за него замуж.

Ранее мы писали о том, что Лерчек высказалась о романе Бородиной с Сердюковым.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Зоя Бербер
актриса
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