Звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов отрастил бороду и кардинально сменил имидж

Актер Николай Наумов стал известен после главной роли в проекте телеканала ТНТ «Реальные пацаны». В сериале он воплотил образ обычного дворового парня, и поклонники высоко оценили его игру, так как по большому счету он мало чем отличался в жизни от своего персонажа. Однако спустя много лет внешность артиста претерпела значительные изменения, и теперь фанаты уже точно не узнают в нем прежнего Коляна.

Как отметили некоторые отечественные таблоиды, Наумов кардинально сменил имидж. Теперь он не простой парень с района, а настоящий интеллигент. Он выбирает изящные костюмы, следит за собой, а также отращивает густую бороду. Также СМИ сообщили, что Николай стал покупать более дорогую одежду, которая соответствует его новому образу.

Напомним, что после съемок в «Реальных пацанах» образ Коляна плотно привязался к актеру, и ему так и не удалось от него избавиться. Сейчас у Наумова практически нет новых ролей в кино, поэтому он углубился в дубляж. Также Николай стал управлять собственным бизнесом. Под его руководством работают приложение для помощи начинающим водителям и магазин спортивной одежды. Живет артист не в Москве, а в Перми вместе со своей семьей.

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