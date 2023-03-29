Вся в черном и без половины волос: изменившуюся Волочкову не узнали поклонники

Анастасия Волочкова известна своим провокационным поведением и не менее экстравагантным выбором нарядов. Часто балерину можно увидеть в стразах, перьях, коротких платьях с глубоким декольте. Однако недавно танцовщица неожиданно решила отказаться от всего этого и отдала предпочтение совсем другому образу.

В социальной сети Анастасия показала новое фото. На нем она предстала в черном классическом костюме с минимальным количеством украшений. Также поклонники сразу заметили изменившуюся прическу Волочковой. Она срезала наращенные пряди и сделала аккуратное каре, при этом не забыв обновив цвет волос – теперь они утратили желтизну и стали благородного холодного оттенка.

В комментариях под снимком пользователи пришли в восторг. Они сделали балерине десятки комплиментов по поводу ее нового облика и попросили ее выглядеть так всегда.

«Совсем другое дело и никаких раздвинутых ног», «Лучшее решение стилиста, не теряйте с ним контакт», «Все очень достойно», - писали Волочковой поклонники.

Напомним, что в последнее время ходит много слухов, что балерина закрутила роман со своим давним другом и коллегой Никитой Джигурдой. Артисты все чаще стали появляться вместе, и фанаты заподозрили, что ради «своей богини» актер решил уйти от Марины Анисиной. На днях фигуристка решила прокомментировать происходящее в семье и объяснить, в каких отношениях находится с мужем.